Экономика Когда мир узнает настоящее имя создателя самой ходовой криптовалюты биткоин

2018-07-05 08:11 174

Как сообщает Bloomberg, создатель биткоина, возможно, рассекретит свое имя в книге.

"Такой вывод можно сделать из загадочного сообщения, опубликованного на веб-сайте, возможно, связанном с Сатоси Накамото - псевдонимом, используемым человеком или людьми, которые выпустили оригинальную версию биткоина", - говорится в сообщении.

На сайте подробно описывается "первый отрывок литературного произведения, состоящего из двух частей", который обещает быть "короткой историей с ответами на актуальные вопросы".

Также описание включает криптограмму, что "в стиле Накамото". Ответом на криптограмму, по-видимому, является "honne and tatamae" или "tatemae", что является японским выражением, которое описывает "контраст между истинными чувствами и желаниями человека".

В 2008 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото был опубликован файл с описанием принципа работы платёжной системы, что в 2009-2010 годах стало биткоином.