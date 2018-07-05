Спорт Тренировать сборную Аргентины зовут Хосепа Гвардиолу - дают 12 млн евро в год

2018-07-06 16:27 171

Сборную Аргентины может возглавить нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Как сообщает TN Deportivo, в руководстве аргентинского футбола хотят видеть во главе сборной топ-тренера.

Отличный совместный опыт работы с Месси делает Гвардиолу лучшим кандидатом на пост. Проблемой является то, что Гвардиола недавно продлил контракт с "Манчестер Сити". По его условиям, он получает 21 млн евро в год, что делает его самым оплачиваемым тренером мира.

В Аргентине готовы предложить Гвардиоле зарплату в 12 млн евро в год. Половину этой суммы будет платить федерация, а половину - группа бизнесменов.

Напомним, сборная Аргентины неудачно завершила свои выступления на ЧМ-2018 после 1/8 финала. В драматичном матче она уступила Франции 4:3.

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