Спорт видео Неймар едет домой! Бельгия выбила Бразилию из чемпионата мира по футболу

2018-07-07 09:42 165

 

Сборная Бельгии выиграла у Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2:1.

Команды начали матч с обоюдных атак, мяч почти не задерживался в центре поля. На первых минутах Тьяго Сильва попал в штангу, а счет открыли бельгийцы. После навеса с углового Фернандиньо и Жезус помешали друг другу, мяч попал в плечо первому и отскочил в свои ворота.

Бразильцы полетели вперед, а Бельгия отвечала контратаками. Одна из них завершилась точным ударом Де Брюйне в угол ворот Аллисона — 2:0.

Во втором тайме Бразилии удалось перестроиться, они начали расшатывать оборону соперника, а вскрыть ее смогли после замены Жезуса на Аугусту. Его подключения из глубины стали сюрпризом для бельгийских защитников. Уже через несколько минут Аугусту отквитал один мяч, точно пробив головой — 2:1.

Он же мог сравнять счет, но не попал в створ с 20 метров. В концовке отличные моменты сравнять счет были у Коутиньо и Неймара, но бразильцам не хватало точности, а, если удар удавался, то команду спасал вратарь Тибо Куртуа.

Дважды бразильцы просили пенальти после падений Неймара и Жезуса, но каждый раз после совещаний с судьями видеоповтора главный арбитр принимал решение не фиксировать фол.

А один раз Неймар даже попросил судью не смотреть видео, чтобы не получить желтую карточку за симуляцию.
Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/football/598469.html


Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/football/598469.html

 


Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/football/598469.html

 


Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/football/598469.html

 

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