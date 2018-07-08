Экономика Украинцы обеднели на 22 миллиарда гривен

2018-07-08 10:30 483

 

За год реальные располагаемые доходы населения увеличились на 10% и за первые три месяца текущего года составил 11370,2 грн на одного человека.

За первый квартал 2018 года сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.

За январь-март доходы населения Украины составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн.

По данным ведомства, за данный период номинальные доходы населения возросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.

В то же время, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 11370,2 грн, что на 3003,9 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Расходы населения в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,3%.

Отметим, по данным Госстата, украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых.

Еще по теме

Украинцев предупредили о новом изменении погоды

2018-07-04 22:00 1023

В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар

2018-07-04 20:30 1062

Украинцам объявили о конце авиакризиса и предложили смело лететь в отпуск

2018-07-04 19:00 639

Застрявшие в Албании сотни украинских туристов уже прибыли в Киев

2018-07-03 10:12 420

Еще новости в разделе "Экономика"

Украинцы обеднели на 22 миллиарда гривен

2018-07-08 10:30 483

Гройсман назвал условие для нового повышения пенсий

2018-07-07 14:30 1809

Что будет с долларом после раскачки валютных качелей

2018-07-07 12:30 912

ПОЛНЫЙ СПИСОК За что украинские доктора и больницы теперь не имеют права брать деньги

2018-07-06 20:28 3972
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Украинцы обеднели на 22 миллиарда гривен 2018-07-08 10:30 483
Гройсман назвал условие для нового повышения пенсий 2018-07-07 14:30 1809
Что будет с долларом после раскачки валютных качелей 2018-07-07 12:30 912
ПОЛНЫЙ СПИСОК За что украинские доктора и больницы теперь не имеют права брать деньги 2018-07-06 20:28 3972

Лента

15:00 Специалисты назвали продукты, которые не нужно мыть MIGnews.com.ua
14:30 У омбудсмена прокомментировали новый закон "про алименты
14:00 В ОБСЕ назвали причины срыва перемирия на Донбассе
13:30 Хорваты после победы над Россией на ЧМ-2018: "Слава Украине!"
13:00 В воскресенье, 8 июля, Украину накроет жара, но на юге пройдут дожди
12:30 В финале чемпионата мира сыграют Франция и Англия – букмекеры
12:00 "Мы сражались, но все как в тумане". Тренер сборной России расстроен вылетом команды с ЧМ-2018
видео 11:30 Появились подробности ДТП с участием радикала Линько
11:00 ООС: Боевики применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, без потерь
10:30 Украинцы обеднели на 22 миллиарда гривен