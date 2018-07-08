Экономика Украинцы обеднели на 22 миллиарда гривен

2018-07-08 10:30 483

За год реальные располагаемые доходы населения увеличились на 10% и за первые три месяца текущего года составил 11370,2 грн на одного человека.

За первый квартал 2018 года сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.

За январь-март доходы населения Украины составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн.

По данным ведомства, за данный период номинальные доходы населения возросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.

В то же время, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 11370,2 грн, что на 3003,9 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Расходы населения в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,3%.

Отметим, по данным Госстата, украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых.