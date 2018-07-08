Спорт В финале чемпионата мира сыграют Франция и Англия – букмекеры

2018-07-08 12:30 465

Прогноз букмекеров на полуфинальные поединки ЧМ-2018 Франция – Бельгия и Хорватия – Англия

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. Сборная России в субботу в матче 1/4 финала по пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним участником 1/2 финала турнира. Соперником сборной Хорватии будет команда Англии. Встреча пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники". В другом полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Бельгии. Игра состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

Букмекерские конторы уже принимают ставки на полуфиналы ЧМ-2018. По мнению экспертов, в финал выйдут команды Франции и Англии. При этом в двух полуфинальных парах нет очевидного фаворита, все команды имеют неплохие шансы на выход в финал.

Франция – Бельгия

Основное время: 2.45 – 3.20 – 3.25

Выход в финал: 1.75 – 2.15

Вероятность: 55% – 45%

Хорватия – Англия

Основное время: 3.55 – 3.10 – 2.35

Выход в финал: 2.30 – 1.65

Вероятность: 42% – 58%

Котировки на победу на чемпионате мира: