Экономика Цена на доллар летит: удержится ли гривна и что будет с курсом

2018-07-10 20:30 306

С началом недели валютный рынок преподнес украинцам долгожданный сюрприз – гривна укрепилась, а курс доллара начал падать

На 9 и 10 июля Национальный банк установил стоимость доллара на уровне 26,25 грн.

«Спокойная торговля на межбанке в понедельник, 9 июля, вылилась в удешевление доллара на 8,5 коп. — до 26,205−26,2350 грн», — отмечают эксперты.

«Компании-экспортеры нуждались в гривне для финансирования хозяйственной деятельности и для подготовки к сбору урожая, поэтому активно конвертируют валюту. Спрос на доллары нормализовался благодаря окончанию периода закупки валюты под вывод дивидендов нерезидентами. Ну и конечно же, сказались отсутствие ажиотажа на наличном рынке и готовность регулятора своевременно нивелировать курсовые скачки в обе стороны», — объясняет финансист.

По состоянию на 9 июля на межбанке даже образовался небольшой валютный избыток (около 10 млн долларов), который выкупал Нацбанк.

Не малую роль в стабилизации валютного рынка сыграло то, что в понедельник, 9 июля, вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

«Предполагается, что ЕС предоставит нам средства в форме займов — двумя траншами. Программа рассчитана на два с половиной года. Целью помощи является поддержка макрофинансовой стабильности и прогресса реформ в Украине», — рассказывает эксперт.

Все же незначительный рост курса доллара на этой неделе ожидаем. Безналичный доллар будет стоить около 26,3 грн, а наличный доллар в банках — 26,2−26,4 грн.

Стабильностью еще с прошлой недели отмечается евро. Официальный курс на 10 июля составил 30,95 грн. В обменных пунктах продажа идет на уровне 31,10-31,25 грн, а покупка -30,40-30,43 грн.

Напомним, уже через год курс гривны снова может шокировать многих украинцев. По данным Национального банка, к концу 2019 года при негативном развитии событий курс доллара может достичь 39,4 грн. Нацбанк разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл.