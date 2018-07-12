Спорт В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018

2018-07-12 21:00 150

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил тренера сборной Украины Андрея Шевченко за советы перед матчем группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, где Россия выиграл со счетом 5:0, пишет Спорт-Экспресс.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией (1:1), мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", – сказал Черчесов.