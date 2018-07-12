Спорт В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018

2018-07-12 21:00 150

 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил тренера сборной Украины Андрея Шевченко за советы перед матчем группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, где Россия выиграл со счетом 5:0, пишет Спорт-Экспресс.

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией (1:1), мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", – сказал Черчесов.

Еще по теме

Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса

2018-07-12 20:30 129

Россия должна отвести свои войска с востока Украины - генсек НАТО

2018-07-12 11:00 300

Трамп раскритиковал Европу за "трубопроводные доллары" для России

2018-07-12 09:30 339

В США озвучили условия для Украины по вступлению в НАТО

2018-07-11 21:00 660

Еще новости в разделе "Спорт"

В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018

2018-07-12 21:00 150

Крещатик запестрел клетчатыми флагами Хорватии

2018-07-12 13:00 300

видео Обзор полуфинального матча ЧМ-2018 Хорватия – Англия – 2:1

2018-07-12 10:30 309

"Ты должен быть немного другим": Гассиев рассказал, как готовится к бою с Усиком

2018-07-11 18:00 534
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018 2018-07-12 21:00 150
Крещатик запестрел клетчатыми флагами Хорватии 2018-07-12 13:00 300
видео Обзор полуфинального матча ЧМ-2018 Хорватия – Англия – 2:1 2018-07-12 10:30 309
"Ты должен быть немного другим": Гассиев рассказал, как готовится к бою с Усиком 2018-07-11 18:00 534

Лента

21:30 Доллар по 30 будет не скоро – в Минэкономразвития дали прогноз по курсу гривни
21:00 В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018
20:30 Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса
20:00 Макрон обсудит с Путиным Украину и Минские договоренности
19:30 Порошенко о встрече Трампа с Путиным: Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией
19:00 "Благодарю украинцев": Вида прокомментировал росСМИ скандал на ЧМ-2018
18:30 Стали известны подробности встречи Трампа и Порошенко в рамках саммита НАТО
фото 18:00 Пользователи сети заметили у Путина силиконовые импланты
17:30 Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма
17:00 В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе