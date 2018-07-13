Политика видео Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой

2018-07-13 13:30 231

 

 

В четверг, 12 июля, на акции "евробляхеров", которая проходила под стенами Bерховной Рады, активисты разбили внедорожник народного депутата от "Народного фронта" Bиктора Пинзеника.

Атомобиль Toyota Land Cruiser стоял заблокированный митингующими, а потом резко ударил по газам и сбил человека, при этом, попытался уехать с места происшествия.

В сети появилось видео этого инцидента. На кадрах четко видно, как участники акции протеста разбили заднее стекло джипа и погнались за автомобилем по улице.

Полиция заявила, что задержала одного митингующего у здания Верховной Рады. Напомним, что в правительственном квартале происходили беспорядки, связанные с акциями протеста владельцев так называемых "евроблях".

Сам Пинзеник отрицает факт ДТП, утверждая, что неки человек "сам улегся" на капот его машины, а потом встал и ушел. Поскольку нардеп пообещал, что доведет этот инцидент до уголовного разбирательства, можно предположить, что в полиции говорят именно об этом

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