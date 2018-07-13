Спорт Стало известно, кто рассудит финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия

2018-07-13 14:00 129

 

В это воскресенье, 16 июля, планета узнает нового чемпиона мира по футболу. На стадионе в Лужниках встретятся сборные Франции и Хорватии. Начало матча в 18.00 по киевскому времени.

ФИФА объявила о назначении аргентинской бригады арбитров на этот матч, передает ТАСС.

Главным судьем финала будет Нестор Питана, на линиях будут работать его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти. Резервный судья - Бьорн Кейперс, резервный ассистент - Эрвин Зейнстра (оба - Нидерланды).

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников считает, что это решение ФИФА абсолютно верное.

"Питана - достойный арбитр, он все свои игры на этом чемпионате мира провел очень хорошо. Когда карьера уже подходит к завершению, опыт колоссальный, плюс это второй чемпионат мира для него (ранее Питана работал на ЧМ-2014 в Бразилии - Прим.Ред.). Выбор очень правильный. Думаю, это все-таки персональный момент. Бразильские, мексиканские арбитры тоже сильные, как и европейские. Прошлый финал ведь судил европеец, в этом году решили отдать эту роль представителю Латинской Америки", - сказал Левников.

Нестор Питана стал вторым аргентинцем, который назначен главным арбитром на решающую встречу мирового первенства. До него Орасио Элисондо обслуживал встречу между командами Франции и Италии в 2006 году (1:1, 3:5 - по пенальти). На финальном матче ЧМ-2014 Германия - Аргентина (1:0 в дополнительное время) работала итальянская бригада арбитров во главе с Николой Риццоли.

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