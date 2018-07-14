Спорт Бой Гассиев – Усик в Москве под угрозой срыва

2018-07-14 12:00 255

Принимающая сторона не организовала перелет, безопасность и проживание

Финальный поединок Всемирной боксерской Суперсерии в тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и обладателем титулов WBA и IBF из России Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), запланированный на 21 июля в Москве, может не состояться. Вчера стал известен полный файткард вечера боя с участием Усика и Гассиева. Перед финалом WBSS разыграют звание абсолютной чемпионки мира в женском боксе.

По словам менеджера Усика, Эгиса Климаса, организаторы не выполняют взятые на себя обязательства, и, если в ближайшие несколько дней ситуация не изменится, бой будет сорван.

"Насколько я знаю, организаторы не организовали в полной мере перелет, безопасность и проживание, а ведь до боя остается одна неделя, – цитирует Климаса BoxingScene. – Им нужно что-то делать, если они хотят увидеть нас в Москве. Перелет у Александра запланирован на понедельник. Это крайний срок (для решения всех вопросов – прим)."

Кстати, Усик недавно заявил, что он собирается победить в Москве. Украинский боксер все поединки WBSS проводит на чужой территории, поэтому он привык к давлению трибун.

Совсем недавно стало известно, что билеты на бой Усик – Гассиев можно будет купить по цене от 2000 до 150 000 рублей (по нынешнему курсу – от 800 до 61 000). Продаваться пропуска начнут с 25 июня.