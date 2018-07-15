Спорт Бельгия - Англия 2:0 видео голов и обзор матча ЧМ-2018

2018-07-15 05:35 72

 

Бельгия обыграла Англию в матче за третье место на ЧМ-2018. Смотрите обзор матча Бельгия - Англия.

Сборная Бельгии обыграла Англию в матче за третье место на чемпионате мира 2018 по футболу, впервые в истории завоевав бронзовые медали мундиаля.

Смотрите видео голов матча Бельгия - Англия:

 

Бельгия – Англия 2:0

Голы: 1:0 – 4 Менье, 2:0 – 82 Азар.

Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Витцель, Шадли (Вермален, 39), де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 78), Азар, Лукаку (Мертенс, 60).

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Роуз (Лингард, 46), Магуайр, Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Дайер, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Стоунз (52), Магуайр (76).

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