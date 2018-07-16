Политика видео Совместная пресс-конференция Трампа и Путина: онлайн-трансляция

2018-07-16 17:22 381

 

16 июля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп Трамп и Путин ведут переговоры в Хельсинки. Текстовый онлайн Трамп и Путин ведут переговоры в Хельсинки. Текстовый онлайн встретились в столице Финляндии Хельсинки.

Переговоры Трампа с Путиным в формате тет-а-тет начались с опозданием в 13:35 в президентском дворце в Хельсинки.

В 14:50 начались переговоры в расширенном формате делегаций двух стран США и РФ. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.

В 17:05 Трамп и Путин начали совместную пресс-конференцию.

Стоит отметить, что в самом начале встречи президенты не пожали друг другу руки. 

Слово первым взял Владимир Путин, после чего его речь попытался продолжить Дональд Трамп. 

При этом взгляд Путина смотрел вниз, он говорил четко и взвешенно. 

Трамп акцентировал внимание на высоком ядерном потенциале России и Америки, что "не является сильной стороной". После этих слов он протянул руку Путину для рукопожатия.

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