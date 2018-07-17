Экономика Курс доллара готовятся вывести на 26,50 гривен

2018-07-17 20:30 162

Валютный рынок развернулся в обратную сторону и играет на подорожание доллара. 17 июля его курс на межбанке поднялся на 6 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,2450-26,26 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Максимальные ценники были достигнуты к вечеру, и по ним заключалось немного сделок, однако финансисты все равно сделали на них акцент. Поначалу торги двигались в разные стороны, но в итоге валютных покупателей оказалось больше.

"Сегодняшнее разнонаправленное движение котировок на межбанке является отражением ситуативных интересов крупных игроков в сочетании со спекулятивными движениями, подпитываемыми значительным уровнем гривневой ликвидности",- прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Гривны хватало даже после сокращения остатков банков на корсчетах в НБУ- они уменьшились на 6,1 млрд. грн (до 52,5 млрд. грн.). Одновременно регулятор связал при помощи своих депозитных сертификатов 1 млрд. грн. (вложения финучреждений составили 62 млрд. грн.).

Из числа валютных продавцов казначеи выделяли Креди Агриколь Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, и Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей- ProCredit Bank и Альфа-Банк. Нацбанка в функционале Matching никто не заметил.

Серьезной экономической подноготной в подорожании доллара заметно не было. Валютный спрос подрос главным образом из-за отложенных вчера приобретений: обычно бизнес с пятницы не откладывает крупные суммы гривны под покупки понедельника (иначе они теряют процентные доход на депозитных вложениях), потому в начале недели вяло покупает СКВ. После этого импортеры отрываются во вторник- устраивают валютную скупку на второй день недели.

Пока экспортеры сегодня решали - выбрасывать ли им всю валютную выручку на межбанк, курс доллара подрастал на торгах. А после того, как межбанк раскочегарился продавать "американца" вышли не только корпорации, но и банки. Продавали с валютной позиции, фиксируя прибыль: по 26,25-26,26 грн/$ уходил доллар, который совсем недавно закупался по 26,16-26,17 грн/$. Благодаря этому остановилось подорожание валюты и рынок не вышел на 26,30 грн/$.

"Открылся межбанк на 26,2050-26,2150 грн/$, после чего достаточно быстро пришел к 26,21-26,22 грн/$, а после появления большего числа банков к 11:00 вообще достиг 26,2150-26,2350 грн/$. Хотя и ненадолго: за 20 минут рынок оказался на 26,23-26,25 грн/$, а к обеду и вовсе на 26,24-26,26 грн/$",- описал ситуацию директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Заметно подросли объемы безналичных торгов: со вчерашних $345,58 млн. до $454,38 млн.

Бизнес расшевелил менял

Наличный рынок пока живет своей жизнью, и не реагирует на курсовые движения межбанка. Средняя цена доллара на продаже людям в банковских обменниках во вторник по-прежнему укладывалась в рамки 26,25-26,35 грн/$. И с ней работало большинство крупных финансовых структур: Укргазбанк, Universal Bank, Приватбанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, ПУМБ.

Продавать валюту по минимальной стоимости по традиции соглашаются в глубинке небольшие банки: КомИнвестбанк ставил курс на 26,20 грн/$. А дороже всех отдавал доллар ВТБ Банк- по 26,80 грн/$.

При этом выкупали американскую валюту у населения в рамках 25,50-26,25 грн/$.

Попытку приподнять расценки на доллар сегодня предприняли нелегальные валютные менялы. Они спокойно начинали день- на 26,24-26,26 грн/$ с плавным движением до обеда к 26,22-26,27 грн/$. Но к 14 часам произошло несколько крупных валютных покупок- ходили слухи о приобретениях небольшого бизнеса. И это резко взвинтило цены- сразу к 26,21-26,39 грн/$, и только через час случился откат к 26,22-26,26 грн/$, а к вечеру наметилась коррекция к 26,24-26,29 грн/$.

Дальше - вверх

Сегодняшний курсовой разворот - первый звоночек нового тренда по плавному подорожанию доллара, считают финансисты. Хотя пока достаточно аккуратно говорят об этом, допуская раскачку рынка в разные стороны.

"Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать достаточно широко - в рамках 26,20-26,30 грн/$. И в принципе котировки могут идти вверх, если валютный спрос продолжит расти, хотя экспортеры не придерживают доллар, и достаточно активно конвертируют выручку. Глобальные курсовые движения, думаю, начнутся после поступления крупных гривневых выплат Госказначейства по НДС. Где-то через неделю", - заключил Юрий Гриненко.

А Олег Куринной спрогнозировал на 18 июля торговлю в рамках 26,15-26,25 грн/$. При этом рынок активно говорит о грядущем подорожании доллара.

"Вчера было поставлено локальное дно, и теперь ждем продолжения движения наверх с целями, как минимум, в районе 26,50 грн/$. Естественно не за одну торговую сессию", - подчеркнул начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.