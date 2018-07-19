Спорт Роналду в футболке Ювентуса не будет играть против Реала и Баварии

2018-07-20 16:27 189

Новичок туринского Ювентуса Криштиану Роналду отдыхает после чемпионата мира и отправился в турне по Китаю.

Как сообщает ESPN, тренерский штаб "старой синьоры" дал отдохнуть футболистам, которые участвовали в матчах плей-офф ЧМ-2018, до 30-го июля. В том числе и Криштиану Роналду, который со сборной Португалией вылетел в 1/8 финала от Уругвая.

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Таким образом, португалец пропустит турнир в США International Champions Cup, где Ювентус сыграет против Баварии (25-го июля), Бенфики (28-го июля) и мадридского Реала (4-го августа).

Ожидается, что Роналду дебютирует в футболке туринцев в контрольном матче против молодежного состава Ювентуса, который запланирован на 12-е августа.

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Роналду в футболке Ювентуса не будет играть против Реала и Баварии 2018-07-20 16:27 189
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