Спорт Где и когда смотреть бой Усик - Гассиев

2018-07-21 10:30 198

 

Где и во сколько начнется поединок Александра Усика с Муратом Гассиевым? Последние бои и завоеванные титулы боксеров.

Бой года между украинским и российским тяжеловесами пройдет в субботу, 21 июля, на НСК “Олимпийский” в столице Российской Федерации. Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Ранее сообщалось, что спортсмены сразятся в мае в Саудовской Аравии, но из-за травмы украинца главный поединок сезона перенесли на лето в Москву.

На кону 5 поясов: чемпионские по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и пояс журнала The Ring.

Победитель также получит кубок Мохаммеда Али. Для нашего атлета бой очень принципиален, ведь вновь проходит на территории соперника, который в связи с этим находится в несколько выигрышном положении. 
 
Победитель поединка, кроме коллекции поясов и кубка, получит финансовое вознаграждение в размере 10 млн.долларов. Это в разы больше, чем получали победители полуфиналов (1,6 млн. долларов).

Где посмотреть бой Усика

В Украине бой официально показывает телеканал "Интер". Эфир программы "Большой бокс" начнется в 21.20, а сам поединок - в 23.00.

Практически за час до программы зритель увидит документальный фильм об украинском чемпионе, его участии в WBSS, уже проведенных боях, подготовке к встрече с Гассиевым.

Пользователи спутникового телевидения могут увидеть сражение боксеров в ринге на российском канале “Матч ТВ”.
 
 

Еще по теме

Г​де смотреть онлайн Бельгия - Англия: расписание трансляций

2018-07-14 15:00 1716

Где не селиться в отеле: назван самый опасный этаж

2018-07-13 18:00 1473

"Ты должен быть немного другим": Гассиев рассказал, как готовится к бою с Усиком

2018-07-11 18:00 828

Ломаченко объявил, когда проведет следующий бой

2018-07-10 08:00 858

Еще новости в разделе "Спорт"

Где и когда смотреть бой Усик - Гассиев

2018-07-21 10:30 198

Роналду в футболке Ювентуса не будет играть против Реала и Баварии

2018-07-20 16:27 582

Домагой Вида вскоре снова будет играть в команде с Андреем Ярмоленко

2018-07-20 15:13 489

В субботу Шахтер и Динамо сыграют за Суперкубок Украины

2018-07-19 18:30 618
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Где и когда смотреть бой Усик - Гассиев 2018-07-21 10:30 198
Роналду в футболке Ювентуса не будет играть против Реала и Баварии 2018-07-20 16:27 582
Домагой Вида вскоре снова будет играть в команде с Андреем Ярмоленко 2018-07-20 15:13 489
В субботу Шахтер и Динамо сыграют за Суперкубок Украины 2018-07-19 18:30 618

Лента

11:30 Российский омбудсмен пообщалась с Сенцовым
11:18 «ХАРАКТЕРИ НОВОГО СВІТУ» – ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ І ДОСВІДУ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
10:30 Где и когда смотреть бой Усик - Гассиев
10:00 Прогноз погоды на 21 июля: ожидается жара, но дожди не отступают
09:30 "Отправим на металлолом": Омелян анонсировал борьбу с безответственными маршрутчиками
09:00 Суд арестовал мэра Москаля на два месяца
08:30 Полиция собирается ужесточить контроль скорости на дорогах
08:00 Боевики обстреляли Павлополь из противотанковых ракет
07:30 Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу
22:12 "Дикая и свободная" - звезду "Сумерек" Эшли Грин заметили на нудистском пляже