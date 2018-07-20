Спорт Где и когда смотреть бой Усик - Гассиев

2018-07-21 10:30 198

Где и во сколько начнется поединок Александра Усика с Муратом Гассиевым? Последние бои и завоеванные титулы боксеров.

Бой года между украинским и российским тяжеловесами пройдет в субботу, 21 июля, на НСК “Олимпийский” в столице Российской Федерации. Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).



Ранее сообщалось, что спортсмены сразятся в мае в Саудовской Аравии, но из-за травмы украинца главный поединок сезона перенесли на лето в Москву.



На кону 5 поясов: чемпионские по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и пояс журнала The Ring.

Победитель также получит кубок Мохаммеда Али. Для нашего атлета бой очень принципиален, ведь вновь проходит на территории соперника, который в связи с этим находится в несколько выигрышном положении.

Победитель поединка, кроме коллекции поясов и кубка, получит финансовое вознаграждение в размере 10 млн.долларов. Это в разы больше, чем получали победители полуфиналов (1,6 млн. долларов).



Где посмотреть бой Усика



В Украине бой официально показывает телеканал "Интер". Эфир программы "Большой бокс" начнется в 21.20, а сам поединок - в 23.00.



Практически за час до программы зритель увидит документальный фильм об украинском чемпионе, его участии в WBSS, уже проведенных боях, подготовке к встрече с Гассиевым.



Пользователи спутникового телевидения могут увидеть сражение боксеров в ринге на российском канале “Матч ТВ”.