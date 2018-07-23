Спорт Мадридский "Реал" презентовал голкипера Лунина

2018-07-23 20:00 201

В рамках специального мероприятия мадридский "Реал" провел процедуру представления вратаря сборной Украины по футболу Андрея Лунина.

Президент "Реала" Флорентино Перес вручил из своих рук футболку голкиперу. Также украинец поставил подпись под соглашением с "королевским клубом".

Лунин выступил с речью на испанском языке, поблагодарив за предоставленную возможность выступать в лучшем клубе мира и пообещав отдавать все силы.

Впоследствии украинец вышел на поле "Сантьяго Бернабеу", где его ждала группа фанатов, и раздал болельщикам значительное количество мячей.

Напомним, что Лунин заключил с мадридцами соглашение на шесть лет.