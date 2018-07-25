Мир видео В Великобритании гвардеец пнул делающую селфи туристку

2018-07-25 21:30 372

 

В Великобритании гвардеец довольно грубо толкнул туристку, которая стала у него на пути, чтобы сделать селфи, сообщает The Sun.

По данным издания, инцидент попал на видео, которое достаточно быстро распространилось в сети. На видео видно, что женщина зашла за ограждение и из-за сильного толчка она едва не потеряла равновесие.

Стоит отметить, что гвардейцам на посту запрещено разговаривать. Однако свое недовольство туристами они могут показать и другими способами, например, криком или поднятием винтовки.

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