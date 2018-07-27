Спорт Стало известно, о чем Александр Усик во время боя говорил с Гассиевым

2018-07-27 14:45 204

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что общался с Муратом Гассиевым во время финального поединка WBSS.

"Да, я разговаривал с ним. Когда он бил меня ниже пояса, в бедро или еще куда-то. Я сказал ему: "Мурат, зачем ты это делаешь? Не надо это делать". Он повел плечом и сказал: "Извини".

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Я не думаю, что это было намеренно. Но тем не менее я с ним разговаривал", – сказал украинец в интервью Boxing.ua.

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