Спорт Полузащитник "Сантоса" Фрезарин за 10 млн евро переходит в "Динамо"

2018-07-31 09:11 135

Полузащитник "Сантоса" Витор Фрезарин следующий сезон проведет в киевском "Динамо".

Как сообщает бразильский журналист Лукас Мусетти Перацолли, киевляне и "Сантос" завершили осуждение арендного соглашения с правом выкупа игрока после года в столице Украины. Сумма трансфера составит 10 млн евро.

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В обратном направлении, в Бразилию отправится полузащитник сборной Парагвая Дерлис Гонсалес, который уже согласовал контракт с бразильским клубом.

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В межсезонье "Динамо" достаточно активно отработало на южноамериканском рынке. Ранее под руководство Хацкевича отправились играть фланговый защитник Сидклей и полузащитник Че Че.

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