Стало известно, почему в июле подорожал доллар и снова обесценилась гривна

Глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook объяснил, как формируется обменный курс гривны. По его мнению, к обесцениванию нацвалюты в июле привело прежде всего усиление спроса на доллар на безналичном рынке.
"Обменный курс зависит прежде всего от спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке, то есть от рыночных факторов", - заявил Данилишин, но уточнил, что это не означает, что НБУ полностью "ушел" с рынка. Он может вмешиваться для таких целей:
Данилишин отмечает: касательно спроса и предложения на иностранную валюту уместно разграничивать наличный и безналичный сегменты валютного рынка.
Обменный курс гривны зависит в большей степени от безналичного сегмента, так как:
Богдан Данилишин также обозначил фундаментальные факторы спроса и предложения иностранной валюты в Украине. По его словам, спрос и предложение иностранной валюты по сути отражают состояние экономики страны и ее финансовой системы.
Также он добавил, что в текущем году внешнеэкономическая ситуация благоприятная, так как мировые цены на украинскую экспортную продукцию высокие. Поэтому экспортировали больше товаров, а иностранная валюта попадала в Украину. С другой стороны - выросли мировые цены на нефть и газ. К тому же вырос спрос на автомобили из-за границы, что привело к увеличению импорта.
"Как следствие, сальдо текущего счета платежного баланса за январь – май 2018 года было отрицательное (-415 млн. долл. США, в соответствующем периоде прошлого года -308 млн долл. США), однако с избытком покрывалось поступлениями по финансовому счету, которые за этот период составили 701 млн долл. США. Таким образом, дефицит текущего счета покрывается поступлениями по финансовому счету платежного баланса", - пояснил Богдан Данилишин.
Председатель совета НБУ отметил, что в последние годы в Украине не было инвестиционного бума, что обуславливает ее меньшую уязвимость к оттоку капитала и внешних шоков. Предприятия и организации в Украине сейчас финансируют капитальные инвестиции преимущественно за счет собственных средств.
Кроме того, по словам чиновника, существенным источником поступления иностранной валюты в Украину остаются перечисления мигрантов.