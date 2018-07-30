Экономика Стало известно, почему в июле подорожал доллар и снова обесценилась гривна

2018-07-31 08:10 204

Глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook объяснил, как формируется обменный курс гривны. По его мнению, к обесцениванию нацвалюты в июле привело прежде всего усиление спроса на доллар на безналичном рынке.

"Обменный курс зависит прежде всего от спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке, то есть от рыночных факторов", - заявил Данилишин, но уточнил, что это не означает, что НБУ полностью "ушел" с рынка. Он может вмешиваться для таких целей:

Н акопление международных резервов.

П редубеждение резких изменений обменного курса гривны (как это было на прошлой неделе, когда Национальный банк осуществлял интервенции по продаже иностранной валюты).

П оддержание трансмиссии ключевой процентной ставки как основного инструмента монетарной политики.

Данилишин отмечает: касательно спроса и предложения на иностранную валюту уместно разграничивать наличный и безналичный сегменты валютного рынка.

Обменный курс гривны зависит в большей степени от безналичного сегмента, так как:

О бъем операций на безналичном сегменте в разы больше, чем на наличном (в частности, в июне объем продажи банками безналичной иностранной валюты превышал соответствующий показатель по наличной валюте в 6 раз, объем покупки - в 4,3 раза)

На протяжении последних лет на наличном сегменте предложение иностранной валюты превышает спрос на нее (то есть население продает больше иностранной валюты, чем покупает, что должно способствовать укреплению гривны).

Богдан Данилишин также обозначил фундаментальные факторы спроса и предложения иностранной валюты в Украине. По его словам, спрос и предложение иностранной валюты по сути отражают состояние экономики страны и ее финансовой системы.

Также он добавил, что в текущем году внешнеэкономическая ситуация благоприятная, так как мировые цены на украинскую экспортную продукцию высокие. Поэтому экспортировали больше товаров, а иностранная валюта попадала в Украину. С другой стороны - выросли мировые цены на нефть и газ. К тому же вырос спрос на автомобили из-за границы, что привело к увеличению импорта.

"Как следствие, сальдо текущего счета платежного баланса за январь – май 2018 года было отрицательное (-415 млн. долл. США, в соответствующем периоде прошлого года -308 млн долл. США), однако с избытком покрывалось поступлениями по финансовому счету, которые за этот период составили 701 млн долл. США. Таким образом, дефицит текущего счета покрывается поступлениями по финансовому счету платежного баланса", - пояснил Богдан Данилишин.

Председатель совета НБУ отметил, что в последние годы в Украине не было инвестиционного бума, что обуславливает ее меньшую уязвимость к оттоку капитала и внешних шоков. Предприятия и организации в Украине сейчас финансируют капитальные инвестиции преимущественно за счет собственных средств.

Кроме того, по словам чиновника, существенным источником поступления иностранной валюты в Украину остаются перечисления мигрантов.