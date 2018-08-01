Экономика Курс валют на 1 августа: гривна продолжает падение

2018-08-01 17:19 147

За июль гривна девальвировала к доллару на 2,2%. В начале августа в обменниках доллар стоит уже 27,10.

В среду, 1 августа, курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар

Курс евро в продаже вырос на 10 копеек - до 31,77 гривен за евро.

Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.

Отмечается, что для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав на 63 млн долларов больше, чем купив.

Также в НБУ назвали факторы, которые повлияли на падение гривны в минувшем месяце.