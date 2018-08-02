Спорт фото Итальянские гранды "Милан" и "Ювентус" обменялись ключевыми игроками атаки

2018-08-03 20:28 138

Итальянские гранды "Милан" и победитель Лиги чемпионов "Ювентус" согласовали между собой обмен тремя игроками. В Турин возвращается опытный Леонардо Бонуччи. В обратном направлении отправятся нападающий Гонсало Игуаин и Маттиа Кальдара.

После окончания сезона "Милан" обязан выкупить у "Ювентуса" Игуаина за 36 млн евро. Сейчас его аренда обходится красно-черным в 18 млн евро.

Аргентинец Гонсало Игуаин - 30-летний форвард, поигравший в "Ривер Плейте", "Реале", "Наполи" и "Юве". Трижды выиграл Ла Лигу и дважды брал Серию А. За сборную Аргентины сыграл 52 матча, забил 25 голов.

"Милан" в прошлом розыгрыше Серии А занял шестое место и пробился в еврокубки. УЕФА дисквалифицировала клуб за нарушение финансового фейр-плей, но после подачи апелляции он снова получил право сыграть в Европе. "Ювентус" же с 2012 года выигрывает чемпионат Италии и старательно выступает в Лиге чемпионов.

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