Спорт Кубок Усика охраняет очень жесткий шпиц Снег

2018-08-04 09:30 198

Боксер Александр Усик, который после боя с Муратом Гассиевым завоевал четыре пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF и Кубок Мохаммеда Али, рассказал, что награды охраняет его собака породы шпиц.

Об этом спортсмен сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он ответил на вопросы ведущих о том, где он разместил свои награды в доме.

"Кубок еще нигде не стоит. Ремонт только заканчивается. Но он дома под замком. Собака у меня есть, охраняет его. Шпиц. Но он у меня очень жесткий. Зовут Снег", - пошутил спортсмен.