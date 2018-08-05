Мир видео В Венесуэле совершили покушение на президента Мадуро - он не пострадал

2018-08-05 15:00 192

 

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с использованием беспилотника - от взрыва пострадали 7 солдат, но Мадуро не получил травм.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на чиновников Венесуэлы и местные СМИ.

Прямая трансляция выступления Мадуро на военном параде в Каракасе в субботу была прервана. На последних кадрах видео видно, как бегут солдаты.

Когда Мадуро говорил о состоянии экономики Венесуэлы, звук неожиданно пропал. Все, кто были на сцене, посмотрели вверх.

После этого камера показала, как бегут несколько десятков солдат, и трансляция прервалась.

Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что "Мадуро стал жертвой нападения с летательными устройствами, содержащими взрывной заряд. Президент не пострадал, а семь солдат получили травмы".

Мы решительно осуждаем нападение на президента Николаса Мадуро. Те, кто ищет насилие на нашей родине, будут побеждены", - подчеркнул губернатор Карабобо.

Журналист Роман Комачо написал в Twitter, что за данный источников, беспилотник был снаряжен взрывчаткой С4.

Дисдадо Кабелл, глава Учредительного собрания национальной ассамблеи, назвал инцидент "терактом" и подтвердил, что Мадуро, другие политики и высшее военное командование не пострадали, передает издание Efecto Cocuyo.

Представители службы по чрезвычайным ситуациям, которые работают на месте взрыва, не согласны с официальной версией нападения, передает АР.

Три официальные лица на условиях анонимности заявили, что инцидент произошел в результате взрыва газового бака в квартире соседнего дома. Из окон здания шел дым.

Сам Мадуро через некоторое время заявил, что за "попытку покушения на его жизнь ответственны ультраправые".

В обращении к нации президент Венесуэлы сказал: "Это была попытка убить меня. Сегодня они пытались убить меня".

Он отметил, что собранные доказательства "указывают на крайне правых", которые работают вместе с колумбийцами. По словам Мадуро, ответственным за нападение является и колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос.

Политик добавил, что полиция арестовала подозреваемых в организации покушения, но не сообщила все подробности.

Колумбийские чиновники еще не прокомментировали обвинения. Президент Колумбии Сантос является одним из самых известных критиков Мадуро.

Кроме этого, президент Венесуэлы заявил, что некоторые из тех, кто финансировал атаку, находятся в Майами (США), и он надеется, что "президент Дональд Трамп готов бороться с террористическими группами".

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