Спорт видео Ковалев - Альварес: смотреть полное видео боя

2018-08-05 10:30 276

 

Российский боксер Сергей Ковалев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO в поединке против колумбийца Элейдера Альвареса. Бой прошел в Атлантик-Сити, США.

Ковалев потерпел поражение техническим нокаутом. В седьмом раунде Альварес трижды отправил россиянина в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Таким образом, непобедимый колумбийский боксер (24 победы в 24 боях) стал новым чемпионом мира по версии WBO.

Ковалев потерпел третье поражение в тридцати двух боях и третье - в пяти последних поединках. Напомним, в 2016 и 2017 годах россиянин дважды уступал американцу Андре Уорду.

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Спорт

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