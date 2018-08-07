Мир видео Поп-звезду Pink срочно госпитализировали в больницу Сиднея, концерты отменены

2018-08-07 15:46 204

Как сообщает информагентство Associated Press, в австралийском Сиднее госпитализировали известную американскую певицу Pink.

"Поп-суперзвезда Pink останется сегодня в больнице с желудочным вирусом, заставляя ее отложить третье шоу в Сиднее", - заявил ее промоутер.

Ранее певица уже попадала в больницу Сиднея, после чего ее концерт был отменен. Организаторы сообщили, что в связи с сегодняшней госпитализацией второй концерт тоже не произойдет.

"Pink осталась в больнице в течение ночи, продолжая лечение и восстановление. Она будет обследована врачами сегодня", - рассказал промоутер в заявлении.

Отмененные концерты могут перенести на другие даты.