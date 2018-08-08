Спорт Комментаторам понравится - в чемпионате Украины появился футболист с оригинальной фамилией

2018-08-08 20:30 279

 

Французский полузащитник Кертис Ебли перешел в "Арсенал-Киев" и попал в заявку команды на чемпионат Украины. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

21-летний Ебли является воспитанником "Нанси", а последние три года числился в составе "Бари". В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за клуб третьего итальянского дивизиона "Ареццо", провел 23 матча и отдал одну голевую передачу. Ебли будет играть за "Арсенал" под 78-м номером.

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