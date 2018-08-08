Спорт видео В Одессе перед матчем "Мариуполь" - "Бордо" на стадионе "Черноморец" покрасили траву

2018-08-08 19:30 267

 

Сотрудники стадиона "Черноморец", что в Одессе, покрасили траву на поле перед матчем "Мариуполь" - "Бордо", который должен состояться 9 августа. Об этом пишет Football.ua.

Издание обнародовало в своем Instagram два видеоролика, на которых как раз и запечатлен процесс покраски газона.

На видео видно, что из-за сильной жары практически вся трава на поле выгорела и из зеленой превратилась в желтую. В связи с этим двое рабочих занялись ее покраской. Как можно рассмотреть на видео, один мужчина разливал краску из канистры, а второй равномерно ее щеткой распределял по траве.

 

Напомним, встреча между Мариуполем и французским Бордо пройдет на стадионе Черноморец 9 августа в 20:00.

 

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