Спорт фото Итальянская Рома заинтересовалась полузащитником Тайсоном - дают 25 млн евро

2018-08-10 10:12 189

Полузащитник сборной Бразилии и донецкого "Шахтера" Тайсон может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Roma Press, спортивный директор римского клуба Рамон Родригес Мончи лично заинтересован в трансфере Тайсона в столицу Италии. В Риме оценивают транфер бразильца в 25 млн евро. В "Шахтере" надеются на то, что Тайсон останется в клубе.

Тайсон этим летом вместе со сборной Бразилии дошел до 1/4 финала чемпионата мира. Но так и не сыграл на турнире ни одного матча.

Бразильскому полузащитнику Тайсону уже 30 лет. Он достаточно результативно играет в Украине с 2010 года. Начал играть в УПЛ за "Металлист", с которым дважды брал бронзу чемпионата, после чего перешел в "Шахтер". В составе "горняков" по 4 раза выиграл чемпионаты и Кубок Украины, отмечался решающими голами в важных поединках.