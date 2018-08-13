Экономика В сентябре в Украину приедет миссия МВФ: стала известна цель визита

2018-08-14 19:30 120

 

Ожидается, что речь пойдет об очередном пересмотре программы расширенного финансирования, которую МВФ предоставляет Украине.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 6 – 19 сентября, чтобы обсудить с руководством страны вопросы экономической политики и предоставление очередного транша финансовой помощи. Об этом говорится в заявлении главы представительства МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое опубликовано на сайте МВФ 13 августа.

"По запросу украинских властей миссия МВФ посетит Киев 6 – 19 сентября, чтобы обсудить последнее политическое и экономическое развитие. Миссия также обсудит следующие шаги, в том числе финансовую помощь со стороны МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение устойчивого роста", – говорится в заявлении.

 

 

В свою очередь, глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий отметил, что перспектива скорого получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 гг. на приемлемых условиях, несмотря на ослабление интереса инвесторов к активам развивающихся рынков.

"Приезд миссии МВФ в Киев – шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшению ожиданий участников рынка", – цитирует пресс-служба НБУ Якова Смолия.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы.

Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

 

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