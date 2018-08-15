Экономика Украинцам сообщили интересную новость об августовских пенсиях

2018-08-15 19:30 501

 

Пенсии за август профинансированы на 55,6% месячной потребности. По состоянию на 14 августа на выплату пенсий направлено 16,7 млрд грн, сообщили в Пенсионном фонде.

По данным Фонда, финансирование и выплата пенсий в августе проходит по графику.

В июле возникли проблемы с выплатами пенсий. Задержка произошла из-за несвоевременной уплаты единого социального взноса, пояснили в Пенсионном фонде. Чтобы рассчитаться с пенсионерами, он взял ссуду в Госказначействе. В августе этого сделать не сможет.

На счету Госказначейства осталось чуть меньше 2 млрд грн.

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Экономика

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