Экономика Доллар будет по 30 и даже новый транш МВФ не поможет – мнения экспертов

2018-08-16 17:30 207



Сегодня курс доллара "пробил" отметку в 28 гривен. Несмотря на предшествовавший этому событию оптимизм экспертов, рассчитывавших, что продажи доллара на бирже вырастут и ситуация стабилизируется, "вечнозеленый" продолжил рост по отношению к гривне. Почему растет доллар? Эксперты уверены, что к такому результату привел ряд стратегических ошибок Нацбанка, а еще больше ситуацию раскачали спекулянты. Тем не менее, для паники причин нет. Курс, заложенный в прогнозах на 2018 год, равен 30, а значит, развитие событий на валютном рынке все еще в пределах допустимого.

“Среднегодовой курс доллара на 2018 год в нашем прогнозе был равен 30. То, что мы наблюдаем сейчас, находится в рамках этого прогноза. Ничего экстраординарного на валютном рынке не происходит. Это сезонные колебария. Осень у нас начинается классической выплатой по внешним долгам. Объем инвестиций в украинскую экономику – компенсатор незначительный. Мы до сих пор не получили гранта МВФ, и пока не пройдем переговоры с фондом, нам будет сложно привлечь внешние заимствования и частично перекрыть выплаты на этот год”, - говорит экономист украинского института будущего Анатолий Амелин.

Однако неожиданным рост доллара эксперт не называет, хотя и считает, что доллар продолжит свой рост до конца года, но останется в пределах прогноза, на уровне до 30 гривен. Экономист Александр Охрименко ожидает умеренной девальвации национальной валюты и уверен, что виной тому – действия регулятора.

“Нацбанк совершил ряд ошибок. Они потеряли время, этот пожар надо было погасить еще в июле. Сейчас мы ждем девальвацию. Я далек от мысли, что доллар будут продавать по 30, но уже сейчас мы получаем новый ориентир в 28 гривен”, - говорит Охрименко.

При этом эксперты отмечают, что даже новый транш МВФ к падению курса доллара не приведет, ведь прямой корреляции между курсом и кредитными заимствованиями нет. “Больше транша на курс влияют деньги гастарбайтеров и экспорт-импорт”, – говорит Охрименко, подчеркивая, что как обычно, во время колебания курса, многие пытаются заработать на начавшемся легком ажиотаже. – Спекулянты действительно раскачивают ситуацию и будут продолжать ее раскачивать. И они будут стремиться привести курс к 30”.