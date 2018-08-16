Спорт Стало известно, когда и где состоится бой Усик - Белью

2018-08-16 21:30 201

 

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил о том, что бой украинца против британца Тони Белью состоится 10 или 17 ноября 2018 года в Великобритании.

В интервью Sport.ua промоутер отметил, что оба боксера хотят очной встречи на ринге. По его словам, для британца поединок - определенный вызов, поскольку тот уже давно не входил в первую тяжелую категорию.

"[Промоутер Белью] Эдди Хирн мне рассказывал: Тони, увидев, что Усик его вызвал, позвонил через пять минут и сказал: "Я делаю этот бой. Это будет мой дембельский аккорд. Вне зависимости от того, выиграю или проиграю – я завершу карьеру". Единственное, он сказал, что хочет, чтобы бой с Усиком был за всего его пояса", - отметил Красюк.

Представитель украинского боксера добавил, что уже на следующий день он общался с Хирном по поводу организации поединка, который пройдет в первом тяжелой весовой категории. В случае успешной защиты титулов следующие бои Усик проведет в супертяжелом весе.

В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али.

После победы Усик бросил вызов 35-летнему экс-чемпиону WBC в тяжелом весе британскому боксеру Тони Белью. Позже украинец сообщил, что хочет драться с британцем в рамках супертяжелого веса.

Еще по теме

ОНЛАЙН Реал – Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

2018-08-15 17:30 669

фото Трамп поддержал бойкот культовой американской компании Harley-Davidson

2018-08-13 15:16 660

Самый масштабный звездопад года: когда смотреть

2018-08-08 18:30 834

Антициклон Johannes: синоптик уточнила дату, когда в Украине усилится жара

2018-08-08 17:30 1272

Еще новости в разделе "Спорт"

Стало известно, когда и где состоится бой Усик - Белью

2018-08-16 21:30 201

В УЕФА назвали страну, где пройдет матч за Суперкубок-2019

2018-08-16 20:30 252

фото "Cмотрите, лузеры, я из Украины!", - Хачериди пригрозил игрокам московского Спартака

2018-08-16 14:46 339

ОНЛАЙН Реал – Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

2018-08-15 17:30 669
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Стало известно, когда и где состоится бой Усик - Белью 2018-08-16 21:30 201
В УЕФА назвали страну, где пройдет матч за Суперкубок-2019 2018-08-16 20:30 252
фото "Cмотрите, лузеры, я из Украины!", - Хачериди пригрозил игрокам московского Спартака 2018-08-16 14:46 339
ОНЛАЙН Реал – Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА 2018-08-15 17:30 669

Лента

22:00 Омелян заявил, что в Москву будут ходить только медведи
21:47 План захвата украинских предприятий и земли "Сбербанком России" был написан и контролировался в Кремле, - расследование СМИ
21:30 Стало известно, когда и где состоится бой Усик - Белью
21:00 Муженко: ВСУ готовы применить Javelin
20:30 В УЕФА назвали страну, где пройдет матч за Суперкубок-2019
20:00 ВСУ вернули 15 квадратных км Донбасса - Наев
19:30 Наличный курс доллара достиг 28 гривен
19:00 В Крыму заявили, что запустят паромное сообщение с Турцией
18:30 В Украине предложили построить железную дорогу от Китая до ЕС в обход России
18:00 Порошенко рассказал, что Меркель "скоординировала позиции" с ним накануне встречи с Путиным