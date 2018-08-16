Спорт Стало известно, когда и где состоится бой Усик - Белью

2018-08-16 21:30 201

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил о том, что бой украинца против британца Тони Белью состоится 10 или 17 ноября 2018 года в Великобритании.

В интервью Sport.ua промоутер отметил, что оба боксера хотят очной встречи на ринге. По его словам, для британца поединок - определенный вызов, поскольку тот уже давно не входил в первую тяжелую категорию.

"[Промоутер Белью] Эдди Хирн мне рассказывал: Тони, увидев, что Усик его вызвал, позвонил через пять минут и сказал: "Я делаю этот бой. Это будет мой дембельский аккорд. Вне зависимости от того, выиграю или проиграю – я завершу карьеру". Единственное, он сказал, что хочет, чтобы бой с Усиком был за всего его пояса", - отметил Красюк.

Представитель украинского боксера добавил, что уже на следующий день он общался с Хирном по поводу организации поединка, который пройдет в первом тяжелой весовой категории. В случае успешной защиты титулов следующие бои Усик проведет в супертяжелом весе.

В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али.

После победы Усик бросил вызов 35-летнему экс-чемпиону WBC в тяжелом весе британскому боксеру Тони Белью. Позже украинец сообщил, что хочет драться с британцем в рамках супертяжелого веса.