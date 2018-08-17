Спорт После Беллью Усик может встретиться с Уордом - менеджер

2018-08-18 13:30 171

 

Следующим соперником Александра Усика может стать Андре Уорд.

Менеджер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал о будущем боксера после боя с Тони Беллью.

"Сейчас перед нами стоит задача - организовать бой с Беллью и, выиграть его. После чего мы будем искать возможность провести еще один интересный бой, вопрос лишь в том, в каком весе он состоится, но если в супертяжелом, то точно не сразу с Энтони Джошуа.

К примеру, мы слышали, что Андре Уорд хочет вернуться в крузервейт, нам был бы интересен такой бой в США.

Если Усик захочет переходить в супертяжелый вес, то перед поединком с Джошуа ему, наверняка, сначала нужно будет провести там один бой.

Но, вернусь к началу, давайте сначала проведем бой Усик – Беллью", - цитирует Климаса World boxing news.

Ранее промоутер Александра Усика назвал вероятную дату и место проведения боя с Беллью.

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Спорт

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