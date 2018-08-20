Экономика Эксперты скептически отнеслись к идее отменить спорную формулу "Роттердам+"

2018-08-20 14:16 216

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что новости об отмене спорной формулы "Роттердам+" не следует воспринимать серьезно, передает ukranews.

"Если что-то отменяют, то почему с какой-то далекой будущей даты? Давайте тогда всем следующие 12 месяцев будет разрешено воровать и не платить за э/э", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Но параллельно действительно идут процессы, чтобы регулируемый сегодня государством монополизированный рынок энергетики перестали регулировать - и таким образом будут получены монополии, которые никем не регулируются. Это, конечно, абсурд, потому что во всем мире конкурентные рынки либерализуются, а монопольные - регулируются. А не наоборот", - заявил Герус.

Напомним, ранее появилась информация о том, что НКРЭКУ планирует упразднить формулу "Роттердам+" в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Проект постановления обнародован на официальном сайте НКРЭКУ. Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики: условия и правила осуществления предпринимательской деятельности по оптовой поставке и передаче электрической энергии, постановления о покупке электрической энергии производителями, о формировании тарифов и т.д.

Действующая формула тарифа на электричество из угля предусматривает 100% его цены в Амстердаме плюс стоимость транспортировки начиная с самого Роттердама.

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Экономика

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