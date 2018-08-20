Экономика Всего за одну неделю гривна подешевела больше, чем за прошлый месяц

2018-08-22 21:37 192

Курс доллара в обменниках вырос до 28,01 грн/доллар, что на 53 копейки или на 1,9% больше, чем неделей ранее. А евро в течение недели подорожал на 44 копейки или на 1,4% до 32,07 грн/евро

Как сообщает УНН, за июль гривна девальвировала на 2,2%, подешевев на 65 копеек.

Сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

28,010 гривен за доллар

32,066 гривен за евро

0,428 гривен за рубль

В то же время, в Национальном банке заявляют, что для снижения обменного курса украинской национальной валюты нет фундаментальных причин.

Напомним, за последние три недели НБУ в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанке продал 526,6 млн долл.

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Экономика

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