Мир видео Новым трендом летнего отдыха стало голубое вино - его делают без краски

2018-08-25 11:05 150

Потребление голубого вина стало новым трендом летнего отдыха на юге Франции. Производят голубое вино очень даже просто - пропуская белое вино, чаще всего “Шардоне”, через слой виноградных шкурок.

Чтобы обойти ограничения, которые не предусматривают использование надписи "голубое вино", во Франции его продают под маркой Vindigo. В настоящее время его не производят во Франции, а импортируют из Испании.

В Испании голубое вино начали производить в 2016 году. Сейчас, виноделы Франции готовы перенять технологию, но из-за сложного законодательного регулирование, не могут пока начать его производство.