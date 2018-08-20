Мир видео Новым трендом летнего отдыха стало голубое вино - его делают без краски

2018-08-25 11:05 150

Потребление голубого вина стало новым трендом летнего отдыха на юге Франции. Производят голубое вино очень даже просто - пропуская белое вино, чаще всего “Шардоне”, через слой виноградных шкурок.

Чтобы обойти ограничения, которые не предусматривают использование надписи "голубое вино", во Франции его продают под маркой Vindigo. В настоящее время его не производят во Франции, а импортируют из Испании.

В Испании голубое вино начали производить в 2016 году. Сейчас, виноделы Франции готовы перенять технологию, но из-за сложного законодательного регулирование, не могут пока начать его производство.

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Мир

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