Барселона повторно попытается выкупить полузащитника МЮ Поля Погба

Барселона по-прежнему намерена обзавестись полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба.
Поскольку вероятность перехода игрока в летнее трансферное окно маловероятен, каталонцы попытаются повторить попытку зимой.
ПОГБА ПОДОРОЖАЛ В СТО РАЗ И ВЕРНУЛСЯ В МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
По информации The Telegraph, руководство испанского гранда будет следить за отношениями Погба с главным тренером Ман Юнайтед Жозе Моуринью.
Напомним, ранее сообщалось, что Погба может успеть совершить переход в Барселону до закрытия летнего трансферного окна.
НАША СПРАВКА:
Поль Погба перешел в Юве летом 2012 года, когда у него истек контракт с МЮ. Бьянконери заплатили манкунианцам лишь 800 тысяч евро за воспитание игрока, а сами вырастили в своих рядах квалифицированного хавбека мирового уровня. За четыре сезона в клубе Поль провел 124 матча и забил 28 голов. Фанатам эксцентричный игрок запомнился не только финтами, но и небанальными прическами. Он неоднократно был в эпицентер скандалов. В какой-то момент клуб даже вносил в его контракт пункты, запрещающие агрессивное поведение на поле и экстравагантные стрижки.