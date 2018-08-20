Спорт Барселона повторно попытается выкупить полузащитника МЮ Поля Погба

2018-08-25 09:26 168

Барселона по-прежнему намерена обзавестись полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба.

Поскольку вероятность перехода игрока в летнее трансферное окно маловероятен, каталонцы попытаются повторить попытку зимой.

ПОГБА ПОДОРОЖАЛ В СТО РАЗ И ВЕРНУЛСЯ В МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

По информации The Telegraph, руководство испанского гранда будет следить за отношениями Погба с главным тренером Ман Юнайтед Жозе Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что Погба может успеть совершить переход в Барселону до закрытия летнего трансферного окна.

НАША СПРАВКА:

Поль Погба перешел в Юве летом 2012 года, когда у него истек контракт с МЮ. Бьянконери заплатили манкунианцам лишь 800 тысяч евро за воспитание игрока, а сами вырастили в своих рядах квалифицированного хавбека мирового уровня. За четыре сезона в клубе Поль провел 124 матча и забил 28 голов. Фанатам эксцентричный игрок запомнился не только финтами, но и небанальными прическами. Он неоднократно был в эпицентер скандалов. В какой-то момент клуб даже вносил в его контракт пункты, запрещающие агрессивное поведение на поле и экстравагантные стрижки.