Экономика Сегодня в США вступили в силу жесткие торговые пошлины на товары из Китая

2018-08-23 16:28 201

Сегодня официально вступилив силу пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов.

В этот список войдут 279 наименований китайской продукции.

Напомним, Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

В перечень товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведенная в рамках программы научно- технического развития “Сделано в Китае - 2025”.

Как пояснили в США, пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.

 

 

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Экономика

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Нацбанк обновил курс валют - доллар стремительно подбирается к отметке в 30 гривен 2018-08-23 11:40 309
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