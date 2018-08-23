Экономика Сегодня в США вступили в силу жесткие торговые пошлины на товары из Китая

2018-08-23 16:28 201

Сегодня официально вступилив силу пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов.

В этот список войдут 279 наименований китайской продукции.

Напомним, Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

В перечень товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведенная в рамках программы научно- технического развития “Сделано в Китае - 2025”.

Как пояснили в США, пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.