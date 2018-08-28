Экономика В Кабмине назвали общую сумму государственного долга Украины

2018-08-29 13:12 120

В июле совокупный государственный долг Украины сократился на 0,7 %, или на 0,59 млрд долларов, до 75,71 млрд долларов.

Как указано на сайте Минфина, в национальной валюте госдолг возрос на 1,38%, или на 27,64 млрд грн – до 2,026 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,78%, или на $0,59 млрд, в гривне – на 5,42%, или на 116,01 млрд грн.

Минфин уточнил, что госдолг в июле возрос на 1,06% - до 1,75 трлн грн (в долларах сократился на 1,08% - до $65,42 млрд), в том числе внешний - на 2,15%, до 1,004 трлн грн (в долларах сократился на 0,01% - до $37,51 млрд).

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Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 3,51% - до 275,27 млрд грн (в долларах - на 1,32%, до $10,29 млрд), в том числе внешний – на 3,8%, до 262,1 млрд грн (в долларах - на 1,6%, до $9,8 млрд).

Министерство также уточнило, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 42,02%, еще 31,47% - в гривне, 16,86% - в специальных правах заимствования, 8,49% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в июле снизился до 26,76 грн/$1 с 26,19 грн/$1, или на 2,16%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.