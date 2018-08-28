Экономика Рева рассказал о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса

2018-08-28 17:04 138

 

Пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, будут произведены выплаты независимо от срока, за который им пенсия не платилась. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает UBR.ua со ссылкой на сайт ведомства.

По его словам, соответствующее постановление примет Кабмин. Рева считает, что сейчас существует законодательная коллизия, ведь финансирование пенсий за прошедшее время возможно только в случае их неуплаты по вине гражданина или вине фонда, однако на самом деле пенсионеры на оккупированных территориях не могут получить выплаты в результате боевых действий.

"Мы должны на законодательном уровне урегулировать вопрос и сказать людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на нее в течении всего периода независимо от срока, за который им пенсия не платилась. Это надо прописать в постановлении Кабмина и мы это обязательно сделаем", - пообещал глава Минсоцполитики.

Стало также известно, что будет с выплатами работающим пенсионерам. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров.

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Экономика

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