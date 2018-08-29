Экономика Гривна быстро дешевеет по отношению к доллару, евро и даже рублю РФ

2018-08-29 11:42 210

Украинская валюта стремительно дешевеет по отношению к доллару, евро и даже российскому рублю. Почти ежедневно гривна дешевеет на 10 - 45 копеек.

Так, на сегодня, 29 августа, Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне.

По сравнению с курсом доллара в предыдущий рабочий день его стоимость увеличилась на 17 коп. и составила 28,05 грн.

Евровалюта выросла в цене на 41 коп. - до 32,84.

Российский рубль также незначительно подорожал - до 0,416 грн.

Как водится, обменники страны моментально отреагировали на повышение. Правда в них подорожание валют более существвенное, чем официально установленные показатели НБУ.

Курс покупки/продажи наличной валюты в обменниках Киева: