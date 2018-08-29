Мир В Саудовской Аравии женщинам разрешили пилотировать пассажирские самолеты

2018-08-29 15:46 126

Генеральное управление гражданской авиации (GACA) Саудовской Аравии выдало пять лицензий для женщин-пилотов, разрешив им работать командирами экипажей на самолетах авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia).

Как сообщает агентство Al Arabiya, выдача лицензий гражданкам Саудовской Аравии является частью плана действий GACA, согласно которому женщины получат возможность работать в авиационном секторе, что является одной из целей Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В последнее время большое количество женщин из Саудовской Аравии работало в GACA и в компаниях, предоставляющих услуги в технических областях.

В последнее время в Саудовской Аравии фиксируется резкое смягчение правил и норм в отношении женщин. Так, с 24 июня гражданкам страны разрешили управлять автомобилем. Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам было запрещено водить авто. Также женщины в Саудовской Аравии впервые получили право работать нотариусами.

Модернизировать страну пытается наследный принц Мухаммед бен Сальман согласно стратегии Vision 2030.