Экономика Что подорожает в Украине из-за падения курса гривны

2018-08-29 10:14 288

Банкиры не видят особой проблемы в подорожании доллара и евро. Сегодня наиболее важным для экономики становится стоимость ресурсов. К такому мнению пришли участники круглого стола  «Что произойдет с гривной осенью?», организованного «Финансовым клубом».

«Я считаю, что удержание курса – это не есть задача НБУ. Это как бег по кругу, мы держим курс и продаем золотовалютные резервы. Что дает курс? Ничего! Повышается учетная ставка, растет стоимость кредитования, реальный сектор не имеет возможности развиваться, импорт начинает превалировать над экспортом, что провоцирует дальнейшее давление на курс», – заявила начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая. Она добавила, что не видит большого отрицательного влияния курса на благосостояние людей, кроме того что iPhone и бензин будут стоить дороже.

В Нацбанке напоминают о негативных последствиях «стабильного курса». «Идея поддержания курса неверна в корне. НБУ не печатает доллары и евро. Мы можем только влиять на спрос и предложение на рынке. Но если спрос намного больше, чем предложение, то наши резервы сейчас ограничены для операций. Напомню, что на поддержание курса с 2011 по 2014 год НБУ потратил $40 млрд, тогда как наш госдолг – $46 млрд. И разве к чему-то хорошему это привело?» – подчеркнул замглавы НБУ Олег Чурий.

Банкиры отмечают, что во всем мире растет стоимость денег, которые уходят с развивающихся рынков, возвращаясь в США и Европу, где стоимость кредитов впервые за два десятилетия стала расти. Ликвидность в таких странах, как Украина, начинает уменьшаться, что приводит к удорожанию денег и торможению развития. «Меня больше волнует стоимость ресурсов, которые банки будут направлять на кредитование экономики. Через повышение учетной ставки, например, до 20%, Нацбанк может контролировать курс на 100%. Но какой будет результат для экономики?» – поясняет логику председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Источник: finclub.net

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