Экономика Нефть быстро дорожает из-за новостей о сокращении запасов в США

2018-08-31 12:14 153

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на фоне новых данных о сокращениях товарных запасов "черного золота" в США. 

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня поднялась на $0,13 (0,17%) – до $77,59 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $0,15 (0,22%) – до $69,66 за баррель.

Накануне в среду цены росли еще сильнее: фьючерс на Brent $1,19 (1,6%), до $77,14 за баррель, а WTI подорожала на 98 центов (1,4%), до $69,51 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей. Аналитики рассчитывали на сокращение запасов на 1-1,5 млн баррелей.

Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей. Эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки. Импорт снизился на 33 тыс. б/с, тогда как экспорт подскочил на 624 тыс. б/с.

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