Спорт ФИФА назвала кандидатов на звание "игрок года"

2018-09-03 21:30 180

 

Победителя назовут 24 сентября в Лондоне

ФИФА обнародовала имена трех финалистов в борьбе за приз лучшему игроку года. Об этом сообщается в Twitter организации.

Среди претендентов нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне выступавший за "Реал", полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, а также хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах. За этих игроков проголосовало наибольшее число болельщиков и экспертов.

Из борьбы за титул выбыли: Эден Азар ("Челси"), Рафаэль Варан ("Реал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона").

Игрок года будет назван 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА-2018 в Лондоне.

3 сентября сообщалось, что в поселке Витязево (Кубань, Краснодарский край России) установили памятник местным жителям, которые в 1943 году победили в футбольном матче, организованном под немецкой оккупацией. На памятнике изобразили бывшего игрока испанской "Барселоны".

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