Экономика Гройсман: Повышение стоимости газа неизбежно

2018-09-04 20:30 300

Цена на газ для украинцев повысится в любом случае. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Моя задача при неизбежности изменения цены - проработать все механизмы дополнительной социальной защиты", - отметил глава Кабинета министров.

Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что повышение стоимости газа для украинцев является одним из требований Международного валютного фонда. И только после выполнения этого условия Украина сможет получить очередной транш и стабилизировать свою экономику.

Также глава правительства отметил, что дискуссия относительно повышения цены на газ ведется в Украине уже на протяжении года, и в сентябре он планирует ее завершить.

"Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем дискуссия. И потому мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре", - резюмировал Гройсман.