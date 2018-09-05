Спорт Павелко: задача сборной Украины - выйти на ЧЕ-2020

2018-09-05 19:00 111

Перед тренерским штабом сборной Украины по футболу стоит задание - выход на чемпионат Европы-2020. Об этом, общаясь с журналистами, заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Перед тренерским штабом поставлена четкая задача. Выход на ЧЕ-2020 должен случиться обязательно. Будет ли завоевана путевка через Лигу наций или через отборочный турнир - это уже способы достижения цели. И я желаю нашей сборной этого достигнуть", - сказал Павелко.

ФФУ верит в успех команды сборной Украины по футболу, добавил он.

"Контракт с Шевченко подписан до конца ЧЕ-2020. Раньше срока соглашение с главным тренером прервано не будет, чтобы у штаба и игроков было понимание того, что ФФУ, Исполком и болельщики верят в команду", - подчеркнул Павелко.

Напомним, вчера состоялась презентация новой формы сборной Украины по футболу. Теперь на футболках игроков имеется надпись "Слава Украине".