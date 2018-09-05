Спорт Павелко: задача сборной Украины - выйти на ЧЕ-2020

2018-09-05 19:00 111

 

Перед тренерским штабом сборной Украины по футболу стоит задание - выход на чемпионат Европы-2020. Об этом, общаясь с журналистами, заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Перед тренерским штабом поставлена четкая задача. Выход на ЧЕ-2020 должен случиться обязательно. Будет ли завоевана путевка через Лигу наций или через отборочный турнир - это уже способы достижения цели. И я желаю нашей сборной этого достигнуть", - сказал Павелко.

ФФУ верит в успех команды сборной Украины по футболу, добавил он.

"Контракт с Шевченко подписан до конца ЧЕ-2020. Раньше срока соглашение с главным тренером прервано не будет, чтобы у штаба и игроков было понимание того, что ФФУ, Исполком и болельщики верят в команду", - подчеркнул Павелко.

Напомним, вчера состоялась презентация новой формы сборной Украины по футболу. Теперь на футболках игроков имеется надпись "Слава Украине".

Еще по теме

В Минобороны Украины заявили, что разоблачили провокацию пранкеров и послали их "в соответствующем направлении"

2018-09-02 11:00 987

В МИД Украины ответили на обвинения России в убийстве Захарченко

2018-09-01 11:30 1266

Каникулы в Украине 2018-2019 - расписание дат, когда будут отдыхать школьники

2018-08-30 18:30 1410

Осенью в Украине заметно вырастут ставки по валютным депозитам для населения

2018-08-30 12:13 1158

Еще новости в разделе "Спорт"

фото В украинской сборной по футболу появилась новая форма с лозунгом "Слава Украине"

2018-09-05 20:30 66

Павелко: задача сборной Украины - выйти на ЧЕ-2020

2018-09-05 19:00 111

Олег Гусев стал тренером киевского «Динамо»

2018-09-04 22:00 690

ФИФА назвала кандидатов на звание "игрок года"

2018-09-03 21:30 528
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

фото В украинской сборной по футболу появилась новая форма с лозунгом "Слава Украине" 2018-09-05 20:30 66
Павелко: задача сборной Украины - выйти на ЧЕ-2020 2018-09-05 19:00 111
Олег Гусев стал тренером киевского «Динамо» 2018-09-04 22:00 690
ФИФА назвала кандидатов на звание "игрок года" 2018-09-03 21:30 528

Лента

фото 20:30 В украинской сборной по футболу появилась новая форма с лозунгом "Слава Украине"
20:00 В КГГА рассказали, что нужно для переименования улицы Кудри в честь Маккейна
19:30 Продан назвал причину своего увольнения из ГФС
19:00 Павелко: задача сборной Украины - выйти на ЧЕ-2020
18:30 "Титан" обстрелян снарядами: названа причина химической катастрофы в Крыму
18:00 Отравление Скрипалей: появились фото подозреваемых россиян
17:30 Доллар в обменниках неожиданно сделал «подъем-переворот»: свежий курс
17:00 Сколько зарабатывают украинские гастарбайтеры в Польше
16:30 Лавров: Переговоры по Донбассу будем вести только с США
15:46 Вспышка менингита в Закарпатье - умерла восьмилетняя девочка