Спорт Лига наций УЕФА. Где сегодня смотреть матч Чехия - Украина

2018-09-06 17:00 528

В четверг, 6 сентября, в Европе стартует новый турнир УЕФА для национальных сборных - Лига наций. Сборная Украины проведет свой первый поединок на выезде против сборной Чехии.

В прямом эфире игру покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 21.35.

Главный тренер сборной Украины взял в Чехию 24 игрока. Среди них и опытные ветераны - легионеры - Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Евгений Селезнев и Евгений Хачериди.

Однако именно легионеры внушают специалистам тревогу. Так, например, глава Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич считает, что у наших звезд мало практики в своих клубах.

"Конечно, хотелось бы, чтобы мы вышли из этой группы победителями. В соперниках команды, которые мы можем обыграть. Беспокоит, что наши лидеры не играли достаточно времени. Коноплянка был травмирован и только начинает работать в общей группе. Ярмоленко выходит только на замену, у него нет постоянной игровой практики. С другой стороны они будут иметь хорошую мотивацию, чтобы доказать свою состоятельность. Остальные футболисты подойдут в хорошей форме к первой игре с чехами. Надеюсь, что команда проявит себя с лучшей стороны", - рассказал Мирон Маркевич.