Спорт Лига наций УЕФА. Где сегодня смотреть матч Чехия - Украина

2018-09-06 17:00 528

 

В четверг, 6 сентября, в Европе стартует новый турнир УЕФА для национальных сборных - Лига наций. Сборная Украины проведет свой первый поединок на выезде против сборной Чехии.

В прямом эфире игру покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 21.35.

Главный тренер сборной Украины взял в Чехию 24 игрока. Среди них и опытные ветераны - легионеры - Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Евгений Селезнев и Евгений Хачериди.

Однако именно легионеры внушают специалистам тревогу. Так, например, глава Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич считает, что у наших звезд мало практики в своих клубах.

"Конечно, хотелось бы, чтобы мы вышли из этой группы победителями. В соперниках команды, которые мы можем обыграть. Беспокоит, что наши лидеры не играли достаточно времени. Коноплянка был травмирован и только начинает работать в общей группе. Ярмоленко выходит только на замену, у него нет постоянной игровой практики. С другой стороны они будут иметь хорошую мотивацию, чтобы доказать свою состоятельность. Остальные футболисты подойдут в хорошей форме к первой игре с чехами. Надеюсь, что команда проявит себя с лучшей стороны", - рассказал Мирон Маркевич.

Еще по теме

Лейпциг - Заря: где смотреть футбол и что думают эксперты

2018-08-30 18:00 1158

"Динамо" не смогло пробить "Аякс" - киевский клуб покинул Лигу чемпионов

2018-08-29 11:17 1296

Лига чемпионов. Экс-тренер сборной Украины рассказал, что нужно поменять Динамо, чтобы пройти Аякс

2018-08-27 17:00 1389

фото Новый мяч для поединков Лиги чемпионов - 2018/2019 шьют из белых звезд

2018-08-17 14:12 2265

Еще новости в разделе "Спорт"

Лига наций УЕФА. Где сегодня смотреть матч Чехия - Украина

2018-09-06 17:00 528

фото В украинской сборной по футболу появилась новая форма с лозунгом "Слава Украине"

2018-09-05 20:30 396

Павелко: задача сборной Украины - выйти на ЧЕ-2020

2018-09-05 19:00 498

Олег Гусев стал тренером киевского «Динамо»

2018-09-04 22:00 858
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Лига наций УЕФА. Где сегодня смотреть матч Чехия - Украина 2018-09-06 17:00 528
фото В украинской сборной по футболу появилась новая форма с лозунгом "Слава Украине" 2018-09-05 20:30 396
Павелко: задача сборной Украины - выйти на ЧЕ-2020 2018-09-05 19:00 498
Олег Гусев стал тренером киевского «Динамо» 2018-09-04 22:00 858

Лента

22:00 Авто на немецких «бляхах» в Украине: какие проблемы ждут владельцев
21:30 "Конец дружбе": стало известно, когда Украина сообщит РФ о непродлении договора
21:00 В Украине появилась новая схема с еврономерами: как обманывают водителей
20:30 Экологическая катастрофа в Крыму: Порошенко предложил перевезти детей в Херсонскую область
20:00 В Украине может вспыхнуть эпидемия пострашнее кори
фото 19:30 Детей из Армянска поселили в санаториях с тараканами и ободранными стенами
19:00 Порошенко: Причиной экологической катастрофы в Армянске стали учения российских военных
18:30 Рубль "рухнул" на торгах, доллар и евро обновили локальные рекорды
18:00 Парубий: Рада должна признать катастрофу в Крыму химической атакой, устроенной РФ
17:30 Супрун призывает украинцев стать вегетарианцами