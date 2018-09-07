Экономика Впервые за несколько недель доллар и евро немного подешевели - точный курс

2018-09-07 11:44 198

Нацбанк Украины обновил курс основных валют по отношению к гривне. По сравнению с курсом доллара в предыдущий рабочий день его стоимость уменьшилась на 19 копеек и составила 28,22 грн.

Евровалюта подешевела на 7 копеек и составила 32,83 грн.

Курс российского рубля незначительно подешевел - 0,413 грн.

Эксперты говорят, что это явление временное, тенденций к дальнейшему удешевлению доллара нет.

Напомним, уже несколько недель в стране практичечки ежедневно на 10-15 копеек дорожают доллар и евро. Следом за повышением курса моментально дорожает и бензин на украинских АЗС. К примеру самый ходовой А-95 уже стоит 31 - 35 грн за литр. В ближайшее время такой скачок топлива приведет к повышению цен на многие товары и продукты.